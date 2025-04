In der Eisenacher Innenstadt läuft seit Mittwoch ein Verkehrsversuch mit Tempo 20 . Es gilt für die Straßen um den Karlsplatz und Marktplatz sowie in der Goldschmieden- und der Johannisstraße.

In diesem Bereich dürfen Fußgänger überall die Straßen queren, deshalb werden einige Überwege entfernt. Erhalten bleiben die Überwege dagegen in der Georgenstraße, am Markt und in der Alexanderstraße.