In einem ersten Konvoi fuhren sie zu einem Logistikzentrum in Warschau. Unmittelbar darauf fuhren die beiden ein zweites Mal, in einem von dem Oechsener Elektromeister Jens Kürschner organisierten Transport an die polnisch-ukrainische Grenze. Die Eindrücke und Bilder in einem Flüchtlingslager an der Grenze hätten sie in ihrem Handeln bestärkt, sagt Hanna: "Wir haben Menschen gesehen, die ihr Zuhause verloren haben und nicht wussten, wo sie hinsollen… Das war der Moment, wo wir wussten: Es hat sich gelohnt, die Hilfe kommt an."

Nimmt die Auszeichnung stellvertretend für alle Helfer an: Hanna Heiderich. Bildrechte: MDR/Jens Borghardt