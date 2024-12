"Wir sind total von den Socken, was für eine Hilfsflut zu uns kam", sagt Simon Geib. Ständig würde sein Handy klingen und Menschen fragen, was der Tierpark noch bräuchte. Sein Antwort darauf: "So einen richtigen Überblick haben wir selber noch nicht. Am besten ist aber Geld, damit wir wirklich auch das kaufen können, was uns fehlt."