Im Tierpark Bad Liebenstein ist eine zweite Mini-Hirschkuh gestorben. Tierparkleiter Simon Geib sagte MDR THÜRINGEN, das aus Asien stammende Muntjak habe die Nacht zu Donnerstag nicht überlebt. Bereits am Montag war ein weibliches Tier der kleinen Herde verendet. Die Tierpfleger vermuten, dass Besucher sie mit unreifen Äpfeln gefüttert hatten.

Im Tierpark Bad Liebenstein ist ein weiteres Muntjak gestorben - vermutlich, weil Besucher unreife Äpfel an die Tiere verfütterten. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Alle fünf Muntjaks litten an starkem Durchfall und waren apathisch. Sie wurden von einer Tierärztin behandelt. Der Bock und zwei Jungtiere haben sich nach Angaben des Tierparkleiters mittlerweile erholt. Am Montag war das erste verstorbene Tier nach Bad Langensalza gebracht worden, um die Todesursache herauszufinden. Ein Ergebnis liege noch nicht vor, so Geib.