Der Rest wurde mit etwa 20 Heizlüftern elektrisch gewärmt, viele davon gespendet. Wasser mussten die Mitarbeiter zeitweise mit Schläuchen, Gießkannen und Eimern in einem Teil des Tierparks verteilen. Auch jetzt stehen beispielsweise bei Papageien, Schildkröten und Störchen noch Heizlüfter. "Die brauchen es alle nachts ein bisschen warm", sagt Geib, "das muss sein."

Susanne Krüger, die Vorsitzende des Fördervereins, der den Tierpark trägt, erinnert sich gerührt an die großen Spendenbereitschaft nach dem Brand. "Wir haben immerzu Tränen in den Augen gehabt, weil wir gar nicht fassen konnten, wer alles an uns denkt, wer für uns da ist und wer für uns etwas gibt." Kinder seien mit ihrem Sparschwein gekommen, Firmen hätten geholfen, es wurde Basare und Konzerte für den Tierpark organisiert. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Wir haben immerzu Tränen in den Augen gehabt. Susanne Krüger, Förderverein über Hilfsbereitschaft nach dem Brand

Jetzt will der Tierpark etwas zurückgeben: mit einer Festwoche zum 30-jährigen Bestehen, das mit dem traditionellen Tierparkfest am 1. Juni beginnt. Dann gibt es neben Hüpfburg, Ponyreiten und Kinderschminken auch Kaffee, Kuchen und Gegrilltes. Eine Festwoche schließt sich an mit täglichen Aktionen, auch eine Tombola ist geplant. Zum Abschluss am 8. Juni sind alle Helfer, Spender und Unterstützer zu einem Dankeschön-Konzert eingeladen.

Die Affen waren die ersten Bewohner

Der Tierpark hat noch eine recht junge Geschichte. Ursprünglich gab es im nahen Kurpark früher Vogelvolieren und ein Hirschgehege. Um eine neue Attraktion für den Kurort zu schaffen, kam es in den 1990er-Jahren zu einer gemeinsamen Initiative von Fremdenverkehrsverein, Kurdirektion und einem engagierten Tierfreund. Gestartet wurde mit einem Affenhaus. Daraus hat sich einiges entwickelt: mittlerweile leben in dem Park am Hang rund 300 Tiere von 67 verschiedenen Arten. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Nach wie vor sind die Affen eine Besonderheit: es gibt inzwischen sechs verschiedene Arten Krallenäffchen aus Südamerika, sagt Simon Geib. Das hätten nicht viele Tierparks, diese Spezialisierung wolle man beibehalten.

Pläne für die Zukunft

Denn der Tierparkleiter schaut nach vorn, will die Anlage modernisieren. Wenn Tiere altersbedingt sterben, werde man sie nicht ersetzen, sagt er. Sein Plan: "Lieber weniger Tiere und größere Gehege. Denn die Tiere verbringen ihr ganzes Leben in den Gehegen - und dann brauchen sie auch Platz." Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Die Tiere verbringen ihr ganzes Leben in Gehegen - dann brauchen sie auch Platz. Simon Geib, Tierparkleiter über die Anzahl der Tiere im Gehege

So wird das Emu-Gehege künftig den Hirschen zugeschlagen. Auch die Papageien sollen in Zukunft mehr Luftraum bekommen: geplant ist ein großes Papageienhaus. Das Tierpark-Team sei "papageienverrückt", sagt Geib und verweist darauf, dass ihnen immer wieder Vögel angeboten werden, die in Einzelhaltung verkümmerten. "Das sieht man am Gefieder", sagt er und deutet auf kahle Stellen bei Graupapagei Maggy. Der Vogel ist auf Menschen fixiert und muss sich erst langsam an Artgenossen gewöhnen. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Gutes Miteinander fremder Arten