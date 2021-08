Bad Liebenstein Tier verendet - Tierpark beschwert sich über Besucher

Eines hat den Tag nicht überlebt, es wurde zur Untersuchung nach Bad Langensalza gebracht. Ein anderes liegt noch apathisch in der Hütte unter der Wärmelampe. Dieses Weibchen sei am Montagabend mehr tot als lebendig gewesen, erzählen sie und hoffen auf weitere Besserung. Zwei Jungtiere und ein Bock haben sich inzwischen etwas erholt.

Die vermutliche Ursache hat Susanne Krüger in einer Kiste zusammengesammelt: kleine grüne Apfel. Das unreife Obst ist sehr sauer und gärt im Magen, erklärt sie. Offenbar haben Besucher die Äpfel in das Gehege geworfen. Auch bei anderen Tieren haben die Tierparkmitarbeiter sie schon gefunden. "Vermutlich sagen sie: och, der eine Apfel macht nichts", sagt Krüger. "Aber der nächste hebt den nächsten Apfel auf und schmeißt ihn auch rein – das sind dann vielleicht zwei, drei Kilo am Tag – das geht gar nicht." Und weil das nicht das erste Mal ist, dass so etwas passiert, sind die Mitarbeiter nicht nur traurig, sondern auch wütend.

"Mindestens 90 Prozent sind ordentlich", nimmt Tierparkleiter Simon Geib die überwiegende Zahl der Gäste in Schutz. Aber fünf bis zehn Prozent machen Probleme, halten sich nicht an Regeln. Keineswegs nur Kinder, sondern auch Erwachsene, betonen Geib und Krüger. Das fängt beim Füttern an: die trockenen Pellets, die an der Kasse für Schafe, Ziegen und Alpakas angeboten werden, landen auch in anderen Käfigen wie beispielsweise bei den Affen.