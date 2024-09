Bei einem schweren Arbeitsunfall auf dem Gelände eines Mischwerks in Krauthausen (Wartburgkreis) ist ein Mann am Freitag ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, lieferte der 57-Jährige mit seinem Lkw auf dem Gelände Material an. Dabei sei er aus seinem Fahrzeug ausgestiegen.

Bildrechte: picture alliance / Benjamin Beytekin | Benjamin Beytekin