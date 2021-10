Tourismus Wartburg als Türöffner für Region: Drittes Erlebnisportal in Thüringen eröffnet

Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Thüringen nutzt seine Leuchttürme, um Licht auf unbekanntere Orte in der Umgebung zu werfen. Dazu sind in diesem Jahr bereits in Weimar und Erfurt sogenannte Erlebnisportale eröffnet worden. Seit Mittwoch verweist auch ein solches Portal im einstigen Chauffeurshaus am Fuß der Wartburg auf vielfältige Ziele im Land - mit 360-Grad-Projektion und umfangreichen digitalen Angeboten. Eine Investition von mehr als vier Millionen Euro.