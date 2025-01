Ein technischer Defekt soll am Montag den Brand in der Fahrzeughalle der Feuerwehr in Treffurt im Wartburgkreis verursacht haben. Innenstaatssekretär Norman Müller (SPD) sagte am Freitag, diese Ursache für den Brand sei am wahrscheinlichsten. Allerdings könne diese nicht bis ins Detail nachvollzogen werden. Genauere Angaben machte der Staatssekretär nicht.