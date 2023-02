"Emma's" hat bisher in Altengottern, Grabe und Kammerforst im Unstrut-Hainich-Kreis sowie in Ettersburg im Weimarer Land automatisierte 24-Stunden-Läden gebaut. Der erst im Vorjahr eröffnete Laden in Ettersburg ist seit vier Wochen wieder dicht. Weitere Läden in Emleben, Großvargula und Burgtonna warten seit Monaten auf die Eröffnung.