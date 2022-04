In Bad Liebenstein sind bislang rund 40 Flüchtlinge aus der Ukraine untergekommen. Bei ihnen handelt es sich um Frauen und Kinder. Sie sind nach Angaben von Bürgermeister Michael Brodführer (CDU) in Privatwohnungen und einer städtischen Unterkunft untergekommen. Sechs Wochen nach der Ankunft der ersten 21 Flüchtlinge hätten viele noch weitere Verwandte, Bekannte und Freunde nachgeholt, sagte Brodführer. Bad Liebensteins Bürgermeister Michael Brodführer (li.) und weitere Bürger der Stadt hatten am 5. März die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine begrüßt. Bildrechte: MDR/Katja Bomeier

Die Stadt sei stark gefordert, so der Bürgermeister weiter. Sie könne dabei aber auf ein großes Netzwerk an freiwilligen Helfern zurückgreifen. Vier geflüchtete Frauen haben nach Angaben der Stadt bereits Arbeit in einer Klinik und im Einzelhandel gefunden, drei weitere beginnen voraussichtlich in der Woche nach Ostern mit Probearbeit in einer weiteren Klinik.

Sprachunterricht und gemeinsames Kaffeetrinken

Zweimal in der Woche wird im Ortsteil Steinbach Sprachunterricht angeboten. Weil die Nachfrage groß ist, gibt es jeweils zwei Gruppen. Die Stadt richtet derzeit mit Hilfe von Ehrenamtlichen zwei Wohnungen im Palais Weimar ein. Immer wieder gibt es besondere Aktionen für die Gäste aus der Ukraine. Für den Sonntagskaffee in Steinbach backen Helfer regelmäßig Kuchen. Auch ein Hotel hat in Zusammenarbeit mit einer Bäckerei ein Kaffeetrinken für Flüchtlinge organisiert. Vereine und Initiativen spenden Erlöse aus besonderen Aktionen für die Flüchtlingshilfe. Auf dem städtischen Spendenkonto sind mehr als 30.000 Euro eingegangen. Die Flüchtlingsbeauftragten Eberhard Heller und Valeriia Ziziukina, die mit ihrer Mutter aus der Ukraine geflüchtet ist. Bildrechte: MDR/Ruth Breer