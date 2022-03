Freiwillige sortieren in Wutha-Farnroda die Sachspenden.

Freiwillige sortieren in Wutha-Farnroda die Sachspenden. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Voraussichtlich in der kommenden Woche könnten dann wieder Spenden angenommen werden. Am vergangenen Freitag hatte der Landkreis die beiden Sammelstellen in Langenfeld und Wutha-Farnroda schließen müssen, weil innerhalb kurzer Zeit große Mengen Kleidung, Spielzeug, Bettwäsche und Hausrat dort abgegeben wurden.