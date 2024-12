Bei einem Arbeitsunfall im Wartburgkreis ist eine Kranführerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei MDR THÜRINGEN sagte, stürzte die 45-Jährige am Montagmittag auf einer Baustelle in Großenlupnitz aus der Führerkabine ihres Krans neun Meter in die Tiefe. Sie prallte gegen einen Korb und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Bildrechte: picture alliance/dpa | David Inderlied