Die Unfallgefahr am Hämbacher Kreuz im Wartburgkreis soll weiter reduziert werden. Wie die Zeitung "Freies Wort" schreibt , ist ein provisorisches Warnschild durch ein fest installiertes und größeres ersetzt worden. Mit zwei Blinkleuchten warnt es Verkehrsteilnehmer vor einer möglichen unübersichtlichen Verkehrssituation.

Die Stadt Bad Salzungen will die Kreuzung in ihrem Ortsteil außerdem dauerhaft in den Abend- und Nachtstunden beleuchten. Neben dem neuen Warnschild wurde bereits eine Geschwindigkeitsanzeige installiert, die Verkehrsteilnehmer auf ihr Tempo aufmerksam macht.