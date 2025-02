Ein verunglückter Lkw hat am Montag rund zehn Stunden die Bundesstraße 84 bei Buttlar im Wartburgkreis blockiert. Wie die Polizei mitteilte, war der Sattelzug am Morgen gegen 8:30 Uhr in einer Kurve auf glatter Straße ins Rutschen gekommen. Das Gespann durchbrach die Leitplanke und prallte gegen einen Baum.