Tödlich verletzt worden ist ein Pick-up-Fahrer am Sonntag auf der B62 zwischen Bad Salzungen und Leimbach im Wartburgkreis.

Nach Angaben der Polizei stieß er mit seinem Fahrzeug frontal mit einem Rettungswagen zusammen. Dabei erlitt der 47-jährige Pick-up-Fahrer Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Reanimierungsversuche vor Ort blieben erfolglos.

Wie schwer das Team des Rettungswagens verletzt wurde, konnte die Polizei am Sonntagnachmittag nicht sagen. Der Rettungswagen war offenbar zum Zeitpunkt des Unfalls am Sonntagnachmittag im Einsatz und mit Blaulicht unterwegs. Möglicherweise überholte das Rettungsfahrzeug laut erster Einschätzung der Polizei gerade ein anderes Fahrzeug, was der Pick-up-Fahrer übersehen habe.