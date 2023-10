Unterbreizbach Bergbau-Konzern erinnert an tödlich verunglückte Bergleute

Das Unternehmen K+S gedenkt der drei vor zehn Jahren getöteten Bergleute von Unterbreizbach (Wartburgkreis). Auf seiner Website erinnert K+S an das Unglück in dem Kalibergwerk, das sich am 1. Oktober vor zehn Jahren ereignet hat. "Wir haben an diesem Tag Kollegen und Freunde verloren.", schreibt K+S. "Ihr Tod hat uns tief erschüttert. Wir haben danach viel Anteilnahme erfahren. Den Verlust spüren wir bis heute. Mit einem stillen Glückauf halten wir unsere Kumpel in Erinnerung".

Einfahrt zum Kaliwerk Unterbreizbach Bildrechte: dpa