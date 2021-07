Wartburgkreis Erste Schadensbilanz nach Unwettern in Mosbach

Nach dem schweren Unwetter Anfang Juni in Mosbach im Wartburgkreis hat Bürgermeister Jörg Schlothauer (parteilos) eine erste Schadensbilanz vorgelegt. Vor dem Gemeinderat in Wutha-Farnroda listete er auf, was an kommunalem Eigentum zerstört wurde – von ausgeschwemmten Banketten über aufgerissene Pflasterflächen bis zum zerstörten Parkett in der Triftberghalle.