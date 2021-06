In Mosbach im Wartburgkreis gehen auch am Montag die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter weiter. Am Freitagabend hatte Starkregen zwei Bäche anschwellen lassen, das Wasser verwüstete Straßen und Gehwege und drang in Keller und Häuser ein. Der Bauhof der Gemeinde Wutha-Farnroda sei im Großeinsatz, sagte Ortsteilbürgermeister Enrico Gruhl (parteilos) MDR THÜRINGEN.