Das Besondere sei, sagt Birk Töpfer, dass er hier seine Erfahrung aus dem Fine Dining in ein Fast-Food-Konzept einbringe - und das in Kombination mit Fermentation. Fermentieren bedeutet, die Lebensmittel ohne Kochen haltbar zu machen.

Sie werden unter Sauerstoff-Abschluss in Salz oder Salzlake eingelegt. "So erreicht Gemüse eine komplexe Aromentiefe, die man mit normalem Gemüse oder mit Gewürzen niemals erreichen kann", sagt Töpfer. Gesund sollen fermentierte Lebensmittel für Darmflora und Immunsystem sein.

Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Das Fermentieren bringt noch einen weiteren Vorteil, sagt Bastian Bensch: sie müssen in ihrer Küche nichts wegwerfen. Anders als beispielsweise Salat, der welk nicht mehr verwendet werden kann, hält sich das eingelegte Gemüse monatelang. Aus der Lake, die beim Fermentieren entsteht, wird Mayonnaise hergestellt.

Dabei experimentieren sie mit großer Freude: Wie verändert sich der Geschmack mit Dauer des Einlegens? Warum verfärbt sich dieser Knoblauch blau? Was passiert, wenn Mohn zugegeben wird? Welche Kräuter und Gewürze lassen sich beifügen, wodurch entstehen neue Geschmacksnuancen?

Viele konnten sich nicht vorstellen, dass pflanzliches Essen so lecker sein kann, einen so satt und zufrieden machen kann. Das ist ja comfort food, was wir anbieten, also Wohlfühlessen. [...] Birk Töpfer

Auch bei den länglichen Sandwich-Brötchen legen sie Wert auf besondere Qualität: sie backen sie selbst aus Natursauerteig, der 48 Stunden gegangen ist. "Das Brot ist so besser bekömmlich, das Mehl ist aromatischer", sagt Töpfer.

Bei der Füllung kombinieren sie die Zutaten so, dass die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen angesprochen werden - süß und sauer, salzig und bitter - und umami. So würden die verschiedenen Sandwiches zu "kulinarischen Entdeckungsreisen", sagt Bastian Bensch.

Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Eine Besonderheit, die so nur "Babi’s Deli" anbietet, sind Bananenblüten als Fleisch-Ersatz. Sie seien mittlerweile der größte Abnehmer der Blüten in Deutschland, sagt Bensch. Eine Kooperative in Sri Lanka liefert sie in Bioqualität. Birk Töpfer verarbeitet sie so für die Sandwiches, dass sie von Geschmack und Textur langfaserigem Fleisch ähneln.

In Eisenach hatten die Gründer eigentlich mit mehr Skepsis gegenüber ihren Kreationen gerechnet. Doch die Kunden seien oft begeistert, erzählt Töpfer: "Viele konnten sich nicht vorstellen, dass pflanzliches Essen so lecker sein kann, einen so satt und zufrieden machen kann. Das ist ja comfort food, was wir anbieten, also Wohlfühlessen. Und da sind viele von den Socken."

Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Aber warum machen sie das eigentlich in Eisenach? Ist "Babi’s Deli" nicht ein typischer Großstadtladen? "Warum nicht Eisenach?", gibt Bastian Bensch zurück, das liege doch mitten in Deutschland. Birk Töpfer stammt aus der Nähe, aus Kittelsthal, er ist in seine Heimat zurückgekehrt.

Hier können wir schauen, wie kommen die Ideen an? Wir können ganz viel Neues ausprobieren und testen. Birk Töpfer

Der kleine Laden in Eisenach sei für sie eine Art Testküche, sagt er. "Ein Inkubator für unsere Ideen. Hier können wir schauen, wie kommen sie an? Wir können ganz viel Neues ausprobieren und testen." Das wollen sie nutzen - vielleicht für Läden in anderen Städten, fürs Catering oder für verkaufbare Produkte.

Bildrechte: MDR/Ruth Breer