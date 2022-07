Mecklenburg-Vorpommern plant laut Koalitionsvertrag die Einführung eines einheitlichen Rufbus-Systems. In Thüringen gibt es bisher solche Pläne nicht. Die Zukunft der Rufbusse bleibt somit kommunal - und die gegenwärtige Bedeutung marginal: Der Anteil am Regionalbusverkehr lag im vergangenen Jahr bei 2,8 Prozent und im Stadtbusverkehr bei etwa 2,2 Prozent an den Gesamtkilometern.