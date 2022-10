In Völkershausen im Wartburgkreis erinnert seit Samstag eine Ausstellung an den verheerenden Gebirgsschlag vom 13. März 1989. Die Initiative für den Erinnerungsort kam von Mike Steinhauer, der über Jahre Zeitzeugenberichte, Archivmaterial, Presseartikel und andere Informationen zusammengetragen hatte. Innerhalb von 18 Monaten gestaltete er gemeinsam mit dem Bildhauer Steffen Kranz die Ausstellung in der früheren Trauerhalle. Kranz schuf für den Raum eine Skulptur, einen Haufen zerbrochenes Porzellan in einem Kubus. Die Skulptur soll die schmerzlichen Erinnerungen vieler Menschen in Völkershausen sichtbar machen.

Bildhauer Steffen Kranz hat eine Skulptur aus zerbrochenem Porzellan für die Ausstellung geschaffen. Bildrechte: MDR/Ruth Breer