Der Aufsichtsrat erklärte in einer Pressemitteilung der Bank, Gervais habe sich "in der kurzen Zeit, die er für die VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden tätig ist, Anerkennung und Wertschätzung in der Bank, in der Region und im genossenschaftlichen Verbund" erworben. Der Aufsichtsrat freue sich darauf, mit ihm "den sicher nicht einfachen, aber notwendigen Weg der Neuaufstellung der Bank zu gehen".