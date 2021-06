Ihre Hochburgen haben die Parteien oft dort, wo sie die Bürgermeister stellen. So ist die CDU mit über 70 Prozent besonders stark in der Rhön, zum Beispiel in Geisa oder Schleid. Die Linke erzielt ihr bestes Ergebnis mit 22 Prozent in Eisenach, liegt dort aber wieder leicht hinter der CDU. 22 Prozent sind auch die Spitzenwerte der AfD in Ruhla und Empfertshausen. Dagegen wählte in der Bergbau-Gemeinde Unterbreizbach fast ein Drittel SPD. Die Freien Wähler punkten mit 37 Prozent am stärksten in Treffurt.