Die Thüringer CDU hat das Ergebnis der Kreistagswahl im Wartburgkreis als tollen Start in das Thüringer Wahlkampfjahr bezeichnet. Landeschef Christian Hirte sagte, das Ergebnis von knapp 35 Prozent zeige, dass die Thüringer Stabilität und Vernunft wollten. Er wies darauf hin, dass die Partei sowohl im Landkreis als auch in der Stadt Eisenach zulegte. Der CDU-Kreisvorsitzende Michael Brodführer sagte, der befürchtete Linksruck durch die Rückkehr von Eisenach in den Landkreis sei verhindert worden.