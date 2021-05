Hitze setzt den Bäumen zu

Das Forstliche Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha sammelt in Thüringen Daten, um den Zustand des Waldes sowie des Waldbodens und die Auswirkungen von Witterungs-, Umwelt- und Klimaeinflüsse zu überprüfen. 15 Messstationen verteilen sich über den Freistaat - eine davon befindet sich im Wartburgrevier: die Waldstation Hohe Sonne. Auf der abgesperrten Fläche ragen zwischen den zahlreichen Buchen einige Plastikrohre empor. In ihnen befinden sich durchsichtige Kanister, die den Regen auffangen. Alle 14 Tage leeren Mitarbeiter die Kanister und prüfen die Niederschlagsmenge. Digitale Daten gibt es ebenfalls. Seit vergangenem Jahr steht ein elektrisches Messgerät in der Waldstation Hohe Sonne.

Es übermittelt täglich verschiedene Informationen an das Forschungs- und Kompetenzzentrum, das die Daten dann auswertet. Ein paar Meter entfernt simuliert eine Pumpe die Saugkraft der Baumwurzeln, um ein Bild von der Wasserversorgung der Buchen zu bekommen. "Die Daten der Waldstation zeigen, dass die Bodenfeuchte in diesem Gebiet in den letzten Jahren immer mehr abgenommen hat. Sie liegt vielleicht bei maximal 20 Prozent. Jeder kann sich vorstellen, wenn theoretisch 100 Milliliter reinpassen, aber nur 20 da sind, ist Trockenstress vorprogrammiert", sagt Ines Chmara, Leiterin der Waldzustandserhebung (WZE) Thüringen.

Buchen, die teilweise schon durch Trockenheit geschädigt und abgestorben sind. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Westthüringer Sandboden setzt Buchen zu

Eigentlich gingen die Forstleute davon aus, dass die Buche gut mit der Erwärmung klarkommt. Doch dem ist leider nicht so. Seit 2003 haben die Bäume immer wieder mit Wassermangel zu kämpfen. Nach einem regenreicheren August und September konnten die Buchen beispielsweise in Ostthüringen wieder etwas Kraft tanken. Im Wartburgkreis sieht es anders aus. Der Gesteins- und Sandboden nimmt schwerer Wasser auf und dann ist nicht jeder Regen hilfreich. Starkregen läuft beispielsweise die Hänge hinab, ohne tief in den Boden einzudringen. Auch zu leichter Niederschlag kommt meist nicht zu dem Wurzelwerk der alten Buchen durch. Da haben es die heranwachsenden jungen Buchen mit den dünnen Stämmen besser, denn ihre Wurzeln reichen noch keinen Meter in den Boden. Sie können also noch profitieren.

Steigende Temperaturen schlimmer als wenig Niederschlag