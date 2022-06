Landeswegewart Simon Büttner von der Thüringer Tourismus GmbH hatte für alle Wegepaten eine dicke Broschüre mitgebracht: das Regelwerk für Wandermarkierungen und Schilder. Denn künftig soll alles einheitlich aussehen. Nach einer kurzen Einführung in die Theorie ging es dann in die Praxis, in den Park von Neuenhof bei Eisenach auf den Werra-Burgen-Steig. Dort nämlich fehlt es noch an ordentlichen Wegmarken. Gemeinsam mit dem Eisenacher Wegewart Hartmut Werner suchen die Wegepaten nach geeigneten Orten - gut sichtbar und leicht zu erkennen. Und sie merken schnell: so einfach ist das nicht.