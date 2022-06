Wer gleich das Städtchen erkunden möchte, wechselt vor dem Bahnhofsgebäude auf die gegenüberliegende Straßenseite und läuft nach links, immer geradeaus. Die Straße neben Kreisel überqueren, das Einkaufszentrum (Goethe-Park-Center) rechts liegen lassen, immer weiter geradeaus, bis rechts die Fußgängerzone beginnt (Michaelisstraße). Nach wenigen Schritten ist der Marktplatz mit dem Rathaus erreicht. Wer weiter geradeaus läuft – erst am Brunnen mit den Marktfrauen vorbei, dann an einem Brunnen, in dem das Wasser wie früher in den Pfannen der Pfänner brodelt, steht gleich am Burgsee.

Der Burgsee (Bild: ganz oben) ist durch einen Erdfall entstanden. Er liegt mitten in der Stadt, eine kleine Oase. Eine Fontäne sorgt für die bessere Durchlüftung des flachen Gewässers. In den vergangenen Jahren hat die Stadt die Promenade rund um den See neugestaltet. An mehreren Stellen gibt es jetzt Sitzplätze direkt am Wasser. Außerdem wurden neue Staudenbeete angelegt, orthopädische Bänke und Entspannungsliegen aufgestellt. Der gut einen Kilometer lange Rundweg bietet immer wieder neue Ausblicke auf Stadt und Ufer. Der Bootsverleih wurde gerade erst neu verpachtet: donnerstags bis sonntags kann man dort an den Nachmittagen Tretboote mieten.