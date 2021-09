Zugewachsene Ufer und marode Bootsanlegestellen sind in der Werra-Wartburgregion Geschichte. Durch ein Infrastrukturprojekt sind auf den dortigen Wasserwanderwegen zwischen Barchfeld und Lauchröden 16 Ein- und Ausstiegmöglichkeiten für Paddler erneuert worden.

Die Modernisierung der Wasserwanderwege beschränkt sich allerdings nicht nur auf die Erneuerung der eigentlichen Anlegestellen. Auch das Drumherum hat einen neuen Anstrich bekommen. So werden zum Beispiel Besucher von einem Leitsystem an die Hand genommen, das über die lokalen Angebote und die Entfernung zur nächsten Anlegestelle informiert.

Darüber hinaus wurden im Umfeld der Ein- und Ausstiege Infotafeln aufgestellt, die auf Sehenswürdigkeiten vor Ort hinweisen und touristische Tipps geben. Praktisch: Wer mal eine Pause braucht, kann sich an einem der 14 Rastplatzpavillons erholen. Auch neue Toilettenhäuschen wurden an manchen Stellen gebaut.

Gefördert wurde das Projekt durch das Thüringer Wirtschaftsministerium. Bereits im Dezember 2018 hatte der Werra-Wartburgregion e.V. den Fördermittelbescheid in Höhe von 632.000 Euro erhalten. Bis Anfang 2021 konnte die Modernisierung abgeschlossen werden, nach Angaben des Vereins in Absprache mit den Kommunen und Kanuverleihern. Am Dienstag wurden die neuen Wasserwanderwege im Beisein des Thüringer Wirtschaftsministers Wolfgang Tiefensee offiziell eingeweiht.