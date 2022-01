Bürgerinitiative Nur von einer Seite ins Dorf: Ärger um Einbahnstraße im Wartburgkreis

Auf der Heimfahrt jedes Mal sieben Kilometer Umweg - das erleben die Menschen in Kirstingshof im Wartburgkreis, die in Vacha oder Philippsthal arbeiten. Denn seit einem Jahr ist die Straße von ihrem kleinen Dorf in diese Richtung Einbahnstraße. Das hat Gründe: Auf der schmalen Straße sind Radler auf dem Werratal- und dem Rhönradweg unterwegs. Sie sollten geschützt werden. Das aber funktioniert nur schlecht, sagen die Menschen in Kirstingshof. Nun hat der Wartburgkreis die Initiative übernommen.