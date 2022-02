Tierschutz Neuer Korridor für die Wildkatze im Hainich geplant

Nahrung

Über 80 Prozent der Nahrung machen Kleinnager, vor allem Wühlmäuse, aus. Nur im Winter bei geschlossener Schneedecke weicht die Katze auf Vögel oder auch geschwächte größere Säuger aus. Dann fallen ihr gelegentlich Kaninchen, Feldhasen, Fische, Enten, in seltenen Ausnahmefällen auch einmal ein kranker oder geschwächter Frischling zum Opfer. Größere Tiere werden nur als Aas gefressen.



Verhalten

Die Wildkatze ist ein Einzelgänger. Ihre Streifgebiete können zwischen 300 und 4.000 Hektar groß sein und in Au-, Laub- und Mischwäldern, in der Nähe von Sümpfen und entlang von Küsten liegen. Dabei spielen vor allem Möglichkeiten zur Deckung eine wichtige Rolle. Als Pirschjäger schleichen sich Wildkatzen an ihre potentielle Beute an, um sie dann mit überraschendem Sprung zu schlagen. Durch ihr scheues Verhalten und ihr intelligentes Tarnen ist die Wildkatze wohl auch für das geübte Auge nur schwer zu finden, was ihr zum einen den Ruf als schwer zu beobachtendes Wildtier einbrachte und zum anderen den Nachweis aktueller Populationen erschwert. Fotofallen erbrachten aber in letzter Zeit den Beweis, dass sich die Wildkatzen langsam wieder ausbreiten.



Kennzeichen

Getigerte Hauskatzen sehen ihr zum Verwechseln ähnlich, aber es gibt Unterschiede: die Wildkatze ist stämmiger und kräftiger, hat längere Haare, ihr Fellmuster kann, von vier bis fünf Nackenstreifen und dem dunklen Aalstrich von den Schultern bis zur Schwanzwurzel verlaufend abgesehen, sehr verwaschen sein. Die dickeren Beine, die breitere Schnauze mit dem hellen Nasenspiegel und die stumpfe Schwanzspitze sind weitere äußere Unterscheidungsmerkmale. Ausgewachsene Exemplare wiegen zwischen fünf und acht Kilo und messen vom Kopf bis zur Schwanzspitze einen Meter, manch Kuder, so werden Wildkatzenmännchen genannt, auch mal 1,20 Meter.



Fortpflanzung

Gute Versteckmöglichkeiten braucht die Wildkatze auch für die Aufzucht ihres Nachwuchses. Drei bis vier Jungtiere werden zwischen April und Mai nach 63 bis 70 Tagen Tragzeit geboren und wechseln danach mit ihrer Mutter häufig den Ort. In Gefangenschaft wurden einzelne Exemplare bis zu 21 Jahre, frei lebende Tiere werden zwischen 12 und 14 Jahren alt.