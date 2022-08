In der Thüringer Rhön hat eine Wölfin fünf Wolf-Hund-Mischlinge zur Welt gebracht. Das Umweltministerium teilte auf Anfrage von MDR THÜRINGEN mit, dass ein Foto aus einer Wildkamera geprüft wurde.

Zwei Fachstellen seien zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich um sogenannte Hybride handele, sagte Staatssekretär Burkhard Vogel. Diese gehen aus der Verpaarung von Wolf und Haushund hervor. Sehr wahrscheinlich sei die in der Region um Zella/Rhön im Wartburgkreis ansässige Wölfin die Mutter.

Eine Wölfin hat in der Thüringer Rhön fünf Wolfshybriden - Wolf-Hund-Mischlinge - zur Welt gebracht. (Symbolbild)

Eine Wölfin hat in der Thüringer Rhön fünf Wolfshybriden - Wolf-Hund-Mischlinge - zur Welt gebracht. (Symbolbild)

Eine Wölfin hat in der Thüringer Rhön fünf Wolfshybriden - Wolf-Hund-Mischlinge - zur Welt gebracht. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO/STAR-MEDIA

Als Wolfshybride müssen die Tiere laut Gesetz aus der Natur genommen werden, damit sie sich nicht weiterverbreiten. Da die Jungtiere mit drei Monaten zu alt sind, um sie in Gehege zu bringen, sollen sie jetzt geschossen werden. Laut Umweltministerium soll dadurch der Fortbestand des Wolfs gewährleistet werden. Man stimme sich derzeit mit dem Thüringen-Forst und den Jagdberechtigten in der Region ab, so Vogel.