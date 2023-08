In Wutha-Farnrodaim Wartburgkreis ist die Gasversorgung nördlich der Hörsel wieder in Betrieb. Wie die Ohra Energie GmbH mitteilte, wurden die Anschlüsse der rund 150 betroffenen Haushalte bis Freitagmittag wieder angeschlossen. Lediglich einige wenige Hausanschlüsse folgten in der kommenden Woche, zum Beispiel weil Bewohner noch in Urlaub sind.

Bahnhof in Wutha-Farnroda Bildrechte: MDR/Heidje Beutel