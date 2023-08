Nach einer Havarie im Gasnetz in Wutha-Farnroda ist der Schaden inzwischen weitgehend behoben. Voraussichtlich am Mittwochmittag werde damit begonnen, die Häuser schrittweise wieder zu versorgen, sagte Geschäftsführer Michael Fischer vom Versorger Ohraenergie MDR THÜRINGEN am Montag. Betroffen sind 150 Haushalte nördlich der Hörsel, in der Weinbergstraße und im Wohngebiet "Auf der Hutweide". Für sie hat die Gemeinde die Duschen in der Hörselberghalle geöffnet. Das ebenfalls betroffene Kosmetik-Unternehmen Herbacin bekam eine Notversorgung mit Flüssiggas.

Wutha-Farnroda: Rund 150 Haushalte sind von der Gasleitungshavarie betroffen. Bildrechte: MDR/Heidje Beutel