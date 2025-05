An diesem Himmelfahrtstag hat das Berggasthaus "Kleiner Hörselberg" oberhalb von Wutha-Farnroda wieder geöffnet. Ein Paar aus Ruhla hatte das Gebäude im vergangenen Jahr gekauft und ist noch dabei, es zu sanieren. Vorerst können Gäste an Wochenenden und Feiertagen den Biergarten besuchen, ab Herbst sollen auch die Gasträume beispielsweise für Familienfeiern wieder zur Verfügung stehen. An diesem Donnerstag werden Führungen angeboten.