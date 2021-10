In Zella in der Rhön im Wartburgkreis ist die erste Hürde für einen 24-Stunden-Dorfladen genommen. Bis zum Stichtag am Montag waren 430 Teilhaber gefunden, die sich mit jeweils 100 Euro an einer Laden-Genossenschaft beteiligen. Die Mindestzahl lag bei 300 Teilhabern. In den kommenden Tagen rechnen die Initiatoren damit, dass weitere Interessenten Anteile zeichnen. Das Projekt angeschoben hatten die Bürgermeister der Dermbacher Ortsteile Zella und Brunnhartshausen, Marcel Schumann und Markus Gerstung. Gerstung sagte MDR THÜRINGEN, es sei etwas schleppend angelaufen, aber in den vergangenen anderthalb Wochen hätten die Leute stark mitgezogen. Schumann ergänzte, die riesige Unterstützung zeige, dass man das Thema zu Recht angegangen sei.