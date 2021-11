Weihnachten 2021 Weihnachtsmärkte in Gotha und Eisenach haben begonnen

Hauptinhalt

Am Montag haben die Weihnachtsmärkte in Gotha und Eisenach begonnen. Auf beiden gilt die 2G-Regel. Offizielle Eröffnungen gab es in diesem Jahr nicht. Am Dienstag sollen die Weihnachtsmärkte in Erfurt und Weimar starten.