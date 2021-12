Über der Erde bewirkten die größeren Regenmengen fast schon ein Überangebot an Biomasse auf den Thüringer Feldern. Der Mais gedieh derart prächtig, dass im September schon viele Futtersilos voll waren. Viele Landwirte ließen die letzten Maisstangen einfach stehen und ernteten dann von November bis Dezember die reifen Körner. So etwas passiert nur sehr selten in Thüringen.

Kommen wir jetzt zu den Einzelereignissen, die sich wohl am ehesten in unser Jahres-Wetter-Gedächtnis eingeprägt haben. Im Februar sorgte eine Luftmassengrenze über Mitteldeutschland für ungewohnte Schneemassen auch im Thüringer Tiefland. Plötzlich war überall Skilaufen vor der Haustür möglich, in Erfurt im Steigerwald oder in Weimar im Park an der Ilm. In Jena wurde mit 48 Zentimetern Schnee ein neuer Allzeitrekord aufgestellt. Und auch der leicht rot gefärbte Schnee - Blutschnee durch Saharastaub - ist vielleicht noch in den kollektiven Wettererinnerungen hängen geblieben.