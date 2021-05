Die Bundesgartenschau (Buga) ist wegen einer Sturmwarnung geschlossen worden. Alle Buga-Gelände in Erfurt sowie alle Außenstandorte bleiben am Dienstag aus Sicherheitsgründen geschlossen.

In Eisenach und in Leutenberg (Saalfeld-Rudolstadt) hat "Eugen" bereits Bäume umgestürzt und Straßen blockiert. Auch der Thüringer Zoopark in Erfurt bleibt am Dienstag aufgrund des Wetters für Besucher geschlossen.