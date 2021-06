Die Unwetter in Mittel- und Westthüringen sind in der Nacht zum Dienstag vergleichsweise glimpflich verlaufen. Die Landeseinsatzzentrale der Polizei meldet einen Blitzeinschlag im Erfurter Ortsteil Marbach. Im restlichen Gebiet von Erfurt schepperte es in der Nacht gewaltig, in Apolda, Weimar und Sömmerda berichtete die Polizei nur von Regen.

In Nordthüringen im Eichsfeld hat eine Schlammlawine am frühen Dienstagmorgen Straßen in Burgwalde blockiert. Wie die Leitstelle mitteilte, sind Wasser und Schlamm aufgrund des Unwetters aus der Gemeinde Marth gekommen und haben sich in den Haupt- und Nebenstraßen gesammelt. Etwa eine halbe Stunde lang waren drei Feuerwehren vor Ort, um die Straßen wieder zu räumen. In Lindewerra kam es aufgrund des Wetters zu einem Stromausfall.