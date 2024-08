Bildrechte: MDR/Bastian Albrecht

Wetter Nach heißestem Tag des Jahres: Gewitter ziehen über Thüringen

14. August 2024, 10:57 Uhr

Nach der brütenden Hitze am Dienstag wird es in Thüringen am Mittwoch weniger heiß, dafür schwül und "gewittrig". Erste Warnungen galten schon für Regionen im Westen, Süden und Norden. In mehreren westdeutschen Bundesländern hatte es bereits Unwetter gegeben.