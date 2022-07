Zum Wochenstart werden in Thüringen örtlich Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen vorhergesagt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es am Montag mit bis zu 36 Grad Celsius zunächst noch einmal heiß. Später führen Tiefausläufer kühlere Meeresluft in den Freistaat. Der Wetterwechsel geht am Nachmittag und Abend von Westen kommend allerdings mit Gewittern einher.