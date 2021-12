Die Thüringer Polizei warnt für weite Teile des Landes vor Glatteis . Wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale sagte, ist es bereits am frühen Montagmorgen zu zahlreichen Unfällen im ganzen Freistaat gekommen.

Nach Angaben der Erfurter Verkehrsbetriebe konnten mehrere Haltestellen nicht angefahren werden, weil die Straßen zu glatt waren. So kamen die Busse zum Beispiel nicht nach Witterda. Auch die Haltestellen Walschleben Schule, Sommerweg und Stollbergsiedlung waren am Morgen nicht zu erreichen. Der Winterdienst ist im Einsatz. Mehrere Stadtbahnen verspäteten sich. Auch der Erfurter Zoo bleibt nach eigenen Angaben am Montag geschlossen, weil die Wege zu glatt und gefährlich für die Besucher seien.