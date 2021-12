Wetterwarnung Glatteis in Thüringen: Viele Unfälle am Montag - Unwetter-Warnung verlängert

Fußgänger im Pinguin-Gang und zahlreiche Unfälle: Überfrierender Regen hat Fußwege und Straßen in glatte Flächen verwandelt und Thüringen einen beschwerlichen Start in die Woche nach Weihnachten beschert. Die Warnung des Wetterdienstes wurde in einigen Landkreisen bis zum Nachmittag verlängert.