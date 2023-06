Am Wochenende hat es im Stadtwald in Gera gleich dreimal gebrannt. Am Samstag lösten Feuer am südlichen Stadtwaldrand zwischen Lusan und Dürrenebersdorf sowie im Semmelweißpark nahe dem Krankenhaus Feuerwehreinsätze aus. Am Sonntag brannte es im Wald hinter dem Tierpark. In Gera herrscht derzeit laut Thüringenforst aufgrund der anhaltenden Trockenheit Waldbrandstufe 3, also eine mittlere Waldbrandgefahr.