Wegen steigender Pegelstände sind der Bauhof und die Feuerwehr Freitagvormittag in Ruf- und Alarmbereitschaft versetzt worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, stehen außerdem 15.000 Sandsäcke bereit. Die Feuerwache sei mit spezieller Technik zur Hochwasserabwehr ausgestattet. Bei möglichem starken Regen in den nächsten Tagen kann es zu Überflutungen auf den Straßen Eisenachs kommen, weil das Kanalnetz dann die Wassermassen nicht aufnehmen kann. Steigende Pegel werden an der Hörsel und an der Werra erwartet.

Welche Hochwasser-Meldestufen gibt es in Thüringen? Für die Thüringer Hochwassermeldepegel gilt ein vierstufiges Grenzsystem, das sich auf den Wasserstand bezieht.



Es umfasst den Meldebeginn als Vorwarnstufe für ein sich anbahnendes Hochwasser sowie die Hochwasser-Meldestufen 1 (mittleres Hochwasser), 2 (großes Hochwasser) und 3 (sehr großes Hochwasser).



Abhängig vom Erreichen oder Überschreiten der Meldestufen an den Pegeln können für die Landkreise/kreisfreie Städte Hochwasser-Alarmstufen ausgelöst werden:



Alarmstufe 1: Kontrolldienst an Brücken oder Durchlässen



Alarmstufe 2: ständiger Wachdienst an Brücken oder Durchlässen



Alarmstufe 3: Hochwasserabwehr

Aufgrund der Niederschläge am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag war es bereits bis Freitagfrüh an Flüssen zu deutlichen Pegelanstiegen im gesamten Bundesland gekommen. Besonders betroffen waren dabei laut Hochwasserzentrale der Südharzrand sowie die obere Unstrut. Dort wurde an vier Pegeln zeitweise die Hochwasser-Stufe 1 von 3 überschritten, an zwei Pegeln auch kurzzeitig die Hochwasser-Stufe 2. In der oberen Werra und im Saaleeinzugsgebiet überschritten einige Pegel den Richtwert für die Vorwarnstufe, erreichten aber nicht die Hochwasser-Stufe 1.

Seit Freitagfrüh fallen die Wasserstände an den Pegeln landesweit, aber nur langsam, sodass sie auf verhältnismäßig hohem Niveau bleiben.

Am Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in weiten Teilen Thüringens weiter kräftigen Wind, jedoch nicht mehr so stark wie am Donnerstag. Ausnahme sind die Höhenlagen des Thüringer Waldes. Oberhalb von 800 Meter kann es am Freitag zeitweise noch schwere Sturmböen mit bis zu 100 km/h geben. Sonnabend schwächt sich der Wind ab.