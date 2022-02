Auf der ICE-Strecke zwischen Erfurt und München kam es am Sonntag zu Zugverspätungen. (Symbolbild)

Auf der ICE-Strecke zwischen Erfurt und München kam es am Sonntag zu Zugverspätungen. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / Steve Bauerschmidt

Im Thüringer Zugverkehr gibt es am Sonntagnachmittag auf mehreren Strecken Probleme. So fahren die ICE-Züge Hamburg - Erfurt - München zum Teil deutlich verspätet. Grund dafür ist, dass die Strecke zwischen Hamburg und Berlin gesperrt ist. Dort hat nach Angaben der Deutschen Bahn ein Kabelschacht gebrannt.

In Südthüringen ist die Strecke zwischen Lauscha und Neuhaus am Rennweg gesperrt. Laut Süd-Thüringen-Bahn gibt es dort Schneeverwehungen. Statt der Züge fahren Busse. Bei den Harzer Schmalspurbahnen fielen wetterbedingt am Sonntagnachmittag Züge zum Brocken und von Nordhausen nach Wernigerode aus.