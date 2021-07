Wetter in Thüringen Klimawandel - oder einfach nur ein nasser Sommer?

Bei Hans-Joachim Waszkiewicz aus Zella-Mehlis hat es Anfang Juni heftig geregnet . So heftig, dass es Überschwemmungen gab, dutzende Keller in Zella-Mehlis liefen voll Wasser. Ähnliche Bilder gab es Anfang Juni auch aus dem Landkreis Gotha und dem Wartburgkreis . Hans-Joachim Waszkiewicz hat das nicht überrascht. Er zeichnet das Wetter seit mehr als zehn Jahren jeden Tag auf.

Den Daten von Hans-Joachim Waszkiewicz zufolge waren der April und der Mai 2021 relativ kühl im Vergleich zu anderen Jahren. Der Juni war dann sehr warm. Laut der Wetterstation in Neuhaus am Rennweg im Landkreis Sonneberg war es der drittwärmste Juni seit mindestens 1940. Im Vergleich zu den Junis innerhalb der Zeitperiode 1961-1990 wich der diesjährige Juni den Messwerten von Hans-Joachim Waszkiewicz zufolge um rund 6 Grad nach oben vom Referenzwert ab. In Zahlen ausgedrückt heißt das: Die diesjährige Durchschnittstemperatur im Juni lag in Deutschland bei 19 Grad - während sie zwischen 1961 und 1990 bei etwa 13 Grad lag.