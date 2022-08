In den übrigen Landesteilen brachten die Gewitter weit weniger Regen. So fielen in Masserberg in Südthüringen gerade 2,6 Liter pro Quadratmeter, in Geisa in der Rhön 3,4. Unwetterschäden wurden bisher keine bekannt. Im Vorfeld der Regenfälle war befürchtet worden, dass es zu Überschwemmungen kommt, weil die Niederschläge in den ausgetrockneten Böden nicht schnell genug versickern können.