Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstag vor Dauerregen in den nächsten 24 Stunden in Thüringen gewarnt. Erwartet werden nach mehreren Wochen teils ohne Regen bis zu 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Vor allem im Westen und Süden muss mit Starkregen gerechnet werden. Im Süden regnet es bereits seit dem Morgen. Verantwortlich dafür ist eine Tiefdruckrinne namens "Günter". Erst am Freitag soll sich das Wetter wieder beruhigen.